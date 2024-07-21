В туалете одного нидского бара Путин стал своеобразной мишенью

„В первый год, пока приезжали из этой России, мы их не обслуживали. Сейчас их нет. Мы с самого начала повесили украинский флаг, объявили о нашей позиции, мы категоричны“, – сказал глава бара.

Коллектив Genys Garden выражает свою ясную позицию. Если в бар приходят люди, поддерживающие агрессора, их выдворяют вон.

Мы поддерживаем Украину, есть это возмущение, поэтому, когда выпивают больше пивка, все, кто туда идет и 100% видят и вспоминают о происходящем“, – сказал глава бара.

„На двери портрет смотрелся не очень, а вот на писсуаре ему было самое место. Особенно после того, как выпил пива…

Глава бара Томас Юнгайтис сказал порталу Kas vyksta Neringoje, что идея родилась у его коллег из Каунаса, идея оправдала себя и в Ниде.

По его словам, иностранцы, которые отрицают войну в Украине - нежелательные клиенты, их попытки доказать свою правду, не принимаются.

„100% были одни россияне, пришли с российской позицией, стали говорить по-русски, не спросили даже, понимаем ли мы их. Мы встретили их словами „Слава Украине“, они что-то сказали в ответ, мы заявили, что не будем их обслуживать.

Потом один пришел из туалета и говорит, „ооо, там в туалете наш президент…“ и заявил, что ничего у нас покупать не будет. Мы не огорчились“, – сказал Юнгайтис.

Он заметил, что большинство клиентов хорошо воспринимает эту художественную инсталляцию, но бывают и менее интеллектуальные посетители.

„Были такие, кто делал свои дела мимо.