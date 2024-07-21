2024.07.21 07:07

В туалете одного нидского бара Путин стал своеобразной мишенью

 
Viename Nidos baro tualete – Putinas
Viename Nidos baro tualete – Putinas
ФОТО: Kas vyksta Neringoje

Россия не прекращает войну в Украине, бизнес в Ниде выражает свое отношение к происходящему. Например, основатели летней террасы Genys Garden в туалете бара наклеили портрет президента России. Правда, не все посетители довольны таким решением, поэтому, чтобы не запятнать диктатора справляют нужду… рядом с туалетом.

Глава бара Томас Юнгайтис сказал порталу Kas vyksta Neringoje, что идея родилась у его коллег из Каунаса, идея оправдала себя и в Ниде.

„На двери портрет смотрелся не очень, а вот на писсуаре ему было самое место. Особенно после того, как выпил пива…

Мы поддерживаем Украину, есть это возмущение, поэтому, когда выпивают больше пивка, все, кто туда идет и 100% видят и вспоминают о происходящем“, – сказал глава бара.

Viename Nidos baro tualete – Putinas

Коллектив Genys Garden выражает свою ясную позицию. Если в бар приходят люди, поддерживающие агрессора, их выдворяют вон.

„В первый год, пока приезжали из этой России, мы их не обслуживали. Сейчас их нет. Мы с самого начала повесили украинский флаг, объявили о нашей позиции, мы категоричны“, – сказал глава бара.

По его словам, иностранцы, которые отрицают войну в Украине - нежелательные клиенты, их попытки доказать свою правду, не принимаются.

„100% были одни россияне, пришли с российской позицией, стали говорить по-русски, не спросили даже, понимаем ли мы их. Мы встретили их словами „Слава Украине“, они что-то сказали в ответ, мы заявили, что не будем их обслуживать.

Потом один пришел из туалета и говорит, „ооо, там в туалете наш президент…“ и заявил, что ничего у нас покупать не будет. Мы не огорчились“, – сказал Юнгайтис.

Viename Nidos baro tualete – Putinas

Он заметил, что большинство клиентов хорошо воспринимает эту художественную инсталляцию, но бывают и менее интеллектуальные посетители.

„Были такие, кто делал свои дела мимо.

Коллектив не жаловался, но в прошлом году такие попадались 1-2 раза в неделю. Но мы уже и поймали некоторых, поскольку у коллектива глаз наметан, приезжало много пожилых людей из Германии.Сразу было видно – веселые или озлобленные из туалета выходят“, – рассказал Юнгайтис.

Он заверил, что несмотря на таких вандалов, туалет у них всегда в порядке.

„Есть и такие, кто возвращается из туалета с улыбкой, заказывает еще пива, чтобы еще раз сходить. Другие берут наклейки, чтобы и дома такие наклеить“, – сказал Юнгайтис.

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