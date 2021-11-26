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В Трудовом кодексе Литвы предлагают узаконить право на 5 дней отпуска тем работникам, которые учатся самостоятельно. Такой отпуск не будет оплачиваться, если в коллективном договоре не будет такого пункта.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Чтобы побудить людей повышать квалификацию и совершенствовать знания, такие поправки к кодексу зарегистрировали депутаты Лукас Савицкас, Линас Кукурайтис и Томас Томилинас.

Депутаты надеются, что эти поправки дадут возможность учиться, будут способствовать развитию социального диалога и партнерства между работниками и работодателями. По нынешним правилам, отпуск дают только тем, кто учиться по программам обучения - как формальным, так и неформальным.

Предлагают сделать так чтобы соответствующие поправки к ТК вступили в силу с 1 января 2022 года.

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