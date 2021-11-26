Чтобы побудить людей повышать квалификацию и совершенствовать знания, такие поправки к кодексу зарегистрировали депутаты Лукас Савицкас, Линас Кукурайтис и Томас Томилинас.
Депутаты надеются, что эти поправки дадут возможность учиться, будут способствовать развитию социального диалога и партнерства между работниками и работодателями. По нынешним правилам, отпуск дают только тем, кто учиться по программам обучения - как формальным, так и неформальным.
Предлагают сделать так чтобы соответствующие поправки к ТК вступили в силу с 1 января 2022 года.
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