В Трудовом кодексе Литвы - новая поправка: появится возможность получить отпуск для самообразования

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Со следующего года работники смогут воспользоваться 5-дневным отпуском для самообразования, такую ​​возможность предусмотрел Сейм, принимая поправку в Трудовой кодекс.
Moteris prie kompiuterio
Moteris prie kompiuterio
© Shutterstock

За установление права на учебный отпуск и для тех работников, которые хотят учиться путем самообразования, проголосовали 106 членов Сейма, против – 3, воздержались – 12 парламентариев.

В соответствии с новым правовым регулированием работникам, которые учатся путем самообразования, предоставляется до пяти рабочих дней отпуска в год. Такой отпуск предоставляется после уведомления работодателя не позднее, чем за двадцать рабочих дней.

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Трудовой кодекс также предусматривает, что работникам, занимающимся самообразованием, учебный отпуск не оплачивается, если иное не оговорено в коллективных договорах или соглашении сторон.

Узаконить отпуск для самообразования Сейму предложил староста фракции Союза демократов "Во имя Литвы" Лукас Савицкас. По его мнению, такие изменения в Трудовом кодексе обеспечат возможность учиться на протяжении всей жизни.

В действующем Трудовом кодексе учебный отпуск может быть предоставлен только для обучения по программам формального и неформального образования.

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