В трех связанных с медициной учреждениях – массовые увольнения: с работы уволят десятки людей

Каунасскую больницу Литовского университета медицинских наук возглавляет Диана Жалядоните сказала, что в учреждении работают больше 3000 человек.

В конце апреля больница информировала Службу занятости об увольнении 42 работников. В начале сентября сообщалось, что увольняемые работники больницы могут остаться здесь, если согласятся занять другую позицию.