В трех связанных с медициной учреждениях – массовые увольнения: с работы уволят десятки людей

Каунасскую больницу Литовского университета медицинских наук возглавляет Диана Жалядоните сказала, что в учреждении работают больше 3000 человек.
В конце апреля больница информировала Службу занятости об увольнении 42 работников. В начале сентября сообщалось, что увольняемые работники больницы могут остаться здесь, если согласятся занять другую позицию.
Уволить планируется лифтеров (9), медсестер, работающих в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии (6), пять медсестер, по 3 технологов в сфере биомедицины и охранников.