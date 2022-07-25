В транзитных поездах, следующих через Литву, может быть больше россиян: причина неожиданная

Подписанный министром обновленный приказ в связи с транзитными пассажирскими перевозками по железной дороге в период действия режима чрезвычайной ситуации вступит в силу 1 августа. В соответствии с документом, в каждом поезде может находиться не больше 300 граждан России, у которых есть соответствующие разрешения. Сейчас допустимое количество пассажиров составляет 250 человек.

Ограничение пассажиров в транзитных поездах было введено из-за пандемии в апреле 2020 года (об этом Delfi сказали представители МИД Литвы). Поскольку ситуация изменилась, пересмотрели и ограничения.

"С учетом постоянно меняющейся пандемической ситуации, постоянно понемногу менялось и допустимое число пассажиров в транзитных поездах.

Поскольку режим ЧС, введенный в связи с пандемией был отозван, но действует режим ЧС из-за войны в Украине, вернулись к действовавшему прежде показателю – 300 человек в одном поезде. Это не требует дополнительных финансовых, технических и человеческих ресурсов", – указал МИД.

До пандемии количество пассажиров в поездах вообще не ограничивалось. Транзитом через Литву в Калининград и обратно могут ездить только те граждане России, у которых есть соответствующее разрешение, которые заранее заполнили заявку на получение документа на упрощенный транзит по железной дороге.

До пандемии COVID-19 в среднем выдавали около 220 000 таких документов в год, в первом полугодии этого года их выдали около 80 000.

"И до пандемии и сейчас количество пассажиров в транзитных поездах из России зависит от сезона: меньше всего пассажиров бывает в феврале и сентябре, больше всего – летом и в декабре-январе, начале мая", – сказано в документе министерства.

Из-за пандемии "Литовские железные дороги сократили число вагонов в составах до 9 (включая почтовый), это также ограничивает количество пассажиров в поезде.

Напомним, что из-за войны начатой Россией в Украине, ограничен транзит некоторых товаров в Калининградскую область.