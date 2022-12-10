В Тракай зажжены огни на необычной рождественской елке

Елка собрана из металлической конструкции, внутри которой находится необходимое для солнечных батарей оборудование. На каркасе закреплены держатели и солнечные батареи без рам (42 шт), которые в литовских условиях могут генерировать около 15 000 кВт/ч в год (полностью покрыла бы нужды трех домашних хозяйств).

Около Тракайского дома культуры (ул. Витауто, 69) зажгли огни и на второй городской елке.



