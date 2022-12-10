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Тракай празднует 700-летний юбилей. В этом году в городе зажгли огни на единственной такой нетрадиционной елке в Литве. Елка собрана из солнечных батарей. Это первая такая елка в истории Литвы. После праздников конструкцию оставят, она будет генерировать электричество для местных образовательных учреждений.
В Тракай зажжены огни на необычной рождественской елке
© ELTA / Dainius Labutis

Елка собрана из металлической конструкции, внутри которой находится необходимое для солнечных батарей оборудование. На каркасе закреплены держатели и солнечные батареи без рам (42 шт), которые в литовских условиях могут генерировать около 15 000 кВт/ч в год (полностью покрыла бы нужды трех домашних хозяйств).

Около Тракайского дома культуры (ул. Витауто, 69) зажгли огни и на второй городской елке.

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