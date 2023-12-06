В Тракай открылся каток

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Самоуправление Тракайского района приглашает всех желающих порадоваться настоящей зимней погоде, катаясь на коньках на фоне Тракайского замка. Каток залит на смотровой площадке перед замком, по адресу улица Караиму 53, об этом пишет портал madeinvilnius.lt.

Каток открыт по будням с 12:00 до 21:00, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10 утра и до 21:00. Один сеанс катания длится 45 минут.

Бесплатные сеансы предлагаются воспитанникам детских домов, детям и подросткам из социально поддерживаемых семей (по списку, с предварительной регистрацией и в присутствии учителя), а также — пожилым людям. Они могут бесплатно пользоваться катком и коньками в будние дни с 12 до 15 часов.

Школы, детские сады и другие образовательные учреждения приглашают во время посещения Тракай забронировать места на катке и порадоваться предстоящим праздникам и настоящей зиме.

Каток не будет работать в случае сильного дождя, обильного снегопада или сильной оттепели.

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