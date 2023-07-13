В Тракае забудьте о кибинай: это единственное место, где можно отведать другое традиционное блюдо

На вопрос Ориюса, почему она называет себя Проблемой, девушка ответила: "Я всегда попадаю в переделки. У меня проблем не бывает, но они появляются у других".
Девушка рассказала, что любит путешествия, но обычно ездит одна.
Тракай для Ориюса - курорт его детства, поскольку его семья сюда часто приезжала из Вильнюса. "Я мало знаю о Тракай, была там несколько раз, ела кибинай, и все", – сказала Года.
Многие, думая о Тракай, сразу представляют кибинай.
На этот раз Ориюс предлагает забыть о них.
"Хочу представить всей Литве еще одно очень вкусное блюдо в Тракай – кюбете. Это традиционное караимское блюдо. Поэтому кибинай сейчас оставим в стороне, их итак все знают", – сказал журналист.
Кюбете ели в одноименном ресторане, где журналиста встретила его хозяйка Ингрида.
"Это блюдо в форме пирога, тесто похожее на тесто для кибинай, начинки бывают разными. Одна порция - на одного человека. Это блюдо готовили наши бабушки, прабабушки. Мы готовим с рыбой, бараниной, говядиной, курятиной, сыром, – рассказала Ингрида. – Я запатентовала это блюдо, больше никто не может его готовить. В Литве их можно попробовать только здесь".
Ориюсу и Годе кюбете очень понравились.
Цена на это блюдо от 12 до 18 евро. Пекут такой пирог 20 минут, но подготовка занимает много времени.
В гостинице Agro Trakai есть грузинский ресторан с видом на озеро. Здесь можно съесть хачапури, рыбу.