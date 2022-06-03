В Тракае начинается городской праздник "Тракайское лето"

Тракайский район богат нематериальным культурным наследием: этнокультурой, мастер-классами, деятельностью любительских коллективов и др.
"Тракайское лето" уходит корнями в 1990 год, когда настоятель Тракая осветил скульптуру Иоанна Непомука в местной придорожной часовне на столбе (на перекрестке ул. Караиму и Витауто, в центре бывшей Ратушной или Рыночной площади). В том месте, где сейчас стоит часовня на столбе, веками проводили ярмарки, организовывали праздники. В 1470 г. на этой площади жили торговцы разных национальностей.
"Тракайское лето" отмечают в первые выходные июня. Этот праздник привлекает не только горожан и гостей из других городов Литвы, но и иностранцев. Он длится три дня - с пятницы по воскресенье. Это время праздников, аттракционов, веселья, музыки.
На праздник съезжается не менее 5000 гостей, 100 участников. В карантинные 2020–2021 гг. праздник не проводили. Поэтому этот праздник юбилейный - 30-й.
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