В торговом центре IKEA начинается марафон рождественских развлечений

Мастер-классы

Изготовление рождественской короны

Когда? 25–26 ноября в 11–12 и 12–13 ч.

Декорирование звезд STRÅLA

Когда? 2–3 декабря (в Вильнюсе), 3 декабря (в других городах), в 11–12 и 12–13 ч.

Украшение имбирного печенья

Когда? 16–17 декабря, в 11–12 и 12–13 ч.

Где? магазин IKEA в Вильнюсе.

Не упустите свой звездный час!

В магазине IKEA в Вильнюсе купите любой плафон STRÅLA и примите участие в лотерее, в которой выигрывают все. Крутите колесо фортуны, и узнайте, какой приз вас ждет.

Когда? 2 декабря с 12 до 19 ч.

Где? в магазине IKEA в Вильнюсе, около магазина шведских продуктов.

Как встретить Деда мороза?

Приехать в IKEA! Несколько выходных подряд Дед мороз со своими эльфами будет ждать здесь желающих сделать фото.

На месте проведения фотосессии будет работать рождественская почта – моментальные фотографии можно сразу же выслать своим близким и друзьям.

Когда? 27 ноября - 1 декабря с 16 до 20 ч., 2–3 декабря с 12 до 18 ч.

Рождественская дегустация