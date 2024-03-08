В торговом центре Akropolis состоится акция Центра крови: приглашают доноров

 
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Kraujo donorystė
Kraujo donorystė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Национальный центр крови в 2023 году получил рекордное после пандемии количество донорской крови – больше 32 000 литров. Сообщается, что в этом году доноры стали еще активнее, но и в больницах растут потребности, поэтому расслабляться нельзя. Чтобы пополнить запасы и напомнить жителям о донорстве в марте в Вильнюсе, Клайпеде и в Шяуляй в ТЦ Akropolis пройдут специальные акции.

В Литве в первые месяцы год обычно не хватает крови, поскольку активность доноров снижается, рассказал глава НЦК Даумантас Гутаускас.

"Каждый день потребности бывают разными – сейчас особенно не хватает крови группы A, а завтра может быть нехватка группы O. Чтобы сохранять необходимый резерв, нужно 400 доноров в день", – сказал он.

По данным НЦК доноров с каждым годом становится все больше, в прошлом году их было больше 40 000. К сожалению, у 10% доноров не могут брать кровь из-за нехватки железа в крови. Чтобы решить эту проблему, таким людям будут бесплатно давать пищевые добавки с железом.

Желающие сдать кровь могут приехать в отделение Центра крови в своем городе, а в марте принять участие в акциях в торговых центрах Akropolis.

В вильнюсском ТЦ пожертвовать кровь можно 9 и 29 марта 13-19 ч., рядом с рестораном Čili pica. В клайпедском Akropolis - 15 марта 12:30-18:30 ч., около магазина Mango. В шяуляйском Akropolis - 22 марта 13:30-18:30 ч. – около входа Tilžės будет стоять специальный автобус.

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