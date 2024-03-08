В торговом центре Akropolis состоится акция Центра крови: приглашают доноров

В Литве в первые месяцы год обычно не хватает крови, поскольку активность доноров снижается, рассказал глава НЦК Даумантас Гутаускас.

"Каждый день потребности бывают разными – сейчас особенно не хватает крови группы A, а завтра может быть нехватка группы O. Чтобы сохранять необходимый резерв, нужно 400 доноров в день", – сказал он.

По данным НЦК доноров с каждым годом становится все больше, в прошлом году их было больше 40 000. К сожалению, у 10% доноров не могут брать кровь из-за нехватки железа в крови. Чтобы решить эту проблему, таким людям будут бесплатно давать пищевые добавки с железом.

Желающие сдать кровь могут приехать в отделение Центра крови в своем городе, а в марте принять участие в акциях в торговых центрах Akropolis.