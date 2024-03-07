В Тельшяй начинается выбор жемайтийских имен для тюленят

 
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Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro gyventoja ruoniukė Kaniukė
Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro gyventoja ruoniukė Kaniukė
ФОТО: Organizacijos nuotr.
Каждую весну в Литовский морской музей поступают слабые и истощенные детеныши балтийского серого тюленя. Их лечат, реабилитируют и выпускают обратно в море. В эти дни первые окрепшие тюленята уже ждут своего часа. В это же время начнинается выбор имен детенышей, об этом пишет портал klaipeda.diena.lt.

В этом году столицей имен детенышей тюленей станет Тельшяй. 8 марта в 12 часов дня в Жемайтийском музее "Алька" состоится открытие акции "Именины тюленя", где заведующий отделом морских млекопитающих и птиц Литовского морского музея Арунас Грушас расскажет о тюленях и их жизни в Балтийском море, а музейные работники организуют веселые образовательные мероприятия.

Представители Lidl Lietuva также будут присутствовать на мероприятии, чтобы дать старт гонкам тюленьих именин. С 8 марта по 8 апреля Литовский морской музей и Lidl Lietuva предоставят имена жемайтийского происхождения в своих аккаунтах в Facebook.

18 мая в Центре реабилитации животных Балтийского моря при Литовском морском музее состоится главное событие кампании по имянаречению тюленят.

Выбор имен для детенышей тюленей, связанных с региональными диалектами Литвы, начался пять лет назад, когда число слабых, раненых, потерявших мать детенышей тюленей, поступающих в Литовский морской музей, стало значительно увеличиваться.
Ruoniukas pajūryje

До этого сотрудники Литовского морского музея каждый год давали им имена в соответствии с местами, где малыши были найдены, например, Прейла, Смильтине, Юодкранте и т. д.

Однако названия стали повторяться и у биологов возникла идея, что вся Литва может выбирать имена для тюленей, основываясь на пяти этнокультурных регионах. Жемайтия, Аукштайтия, Сувалкия уже выбрали имена для тюленей, и в этом году, в честь Года жемайтийской письменности, снова выбрали Жемайтию.

Однако на этот раз не только жемайтийцы, но и все жители Литвы приглашаются к выбору имен.

Балтийский серый тюлень (Halichoerus grypus macrorhychus) - редкий и исчезающий вид, занесенный в Красные книги Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и России. Эти тюлени обитают в Балтийском море уже 10 000 лет.

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