В Тельшяй начинается выбор жемайтийских имен для тюленят

В этом году столицей имен детенышей тюленей станет Тельшяй. 8 марта в 12 часов дня в Жемайтийском музее "Алька" состоится открытие акции "Именины тюленя", где заведующий отделом морских млекопитающих и птиц Литовского морского музея Арунас Грушас расскажет о тюленях и их жизни в Балтийском море, а музейные работники организуют веселые образовательные мероприятия.
Представители Lidl Lietuva также будут присутствовать на мероприятии, чтобы дать старт гонкам тюленьих именин. С 8 марта по 8 апреля Литовский морской музей и Lidl Lietuva предоставят имена жемайтийского происхождения в своих аккаунтах в Facebook.
18 мая в Центре реабилитации животных Балтийского моря при Литовском морском музее состоится главное событие кампании по имянаречению тюленят.
До этого сотрудники Литовского морского музея каждый год давали им имена в соответствии с местами, где малыши были найдены, например, Прейла, Смильтине, Юодкранте и т. д.
Однако названия стали повторяться и у биологов возникла идея, что вся Литва может выбирать имена для тюленей, основываясь на пяти этнокультурных регионах. Жемайтия, Аукштайтия, Сувалкия уже выбрали имена для тюленей, и в этом году, в честь Года жемайтийской письменности, снова выбрали Жемайтию.
Однако на этот раз не только жемайтийцы, но и все жители Литвы приглашаются к выбору имен.
Балтийский серый тюлень (Halichoerus grypus macrorhychus) - редкий и исчезающий вид, занесенный в Красные книги Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и России. Эти тюлени обитают в Балтийском море уже 10 000 лет.