В Тельшяйском районе эвакуирован дом социальной опеки

О пожаре сообщили в 9.30 ч.
К приезду пожарных-спасателей, горел блок управления в подвальном помещении здания в теплоузле. Дым охватил все здание.
Работники дома опеки перевели 96 жителей в соседний корпус.
Во время пожара сгорел циркуляционный насос, электроинсталляция, копотью покрылось помещение теплоузла.
До приезда пожарных-спасателей работники дома опеки сбили огонь с помощью огнетушителя.
На место происшествия приехали 9 автоцистерн и автолестница.
Пожар потушили в течение 30 минут.
Детекторы дыма в здании были.
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