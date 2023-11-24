В Тельшяйском районе эвакуирован дом социальной опеки

 
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ФОТО: JP / Živilė Večiorkutė
23 ноября начался пожар в Дусейкском доме социальной опеки. На пожарище выехали 9 автоцистерн.

О пожаре сообщили в 9.30 ч.

К приезду пожарных-спасателей, горел блок управления в подвальном помещении здания в теплоузле. Дым охватил все здание.

Работники дома опеки перевели 96 жителей в соседний корпус.

Во время пожара сгорел циркуляционный насос, электроинсталляция, копотью покрылось помещение теплоузла.

До приезда пожарных-спасателей работники дома опеки сбили огонь с помощью огнетушителя.

На место происшествия приехали 9 автоцистерн и автолестница.

Пожар потушили в течение 30 минут.

Детекторы дыма в здании были.

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