В Тельшяй начинается выбор жемайтийских имен для тюленят

В этом году столицей имен детенышей тюленей станет Тельшяй. 8 марта в 12 часов дня в Жемайтийском музее "Алька" состоится открытие акции "Именины тюленя", где заведующий отделом морских млекопитающих и птиц Литовского морского музея Арунас Грушас расскажет о тюленях и их жизни в Балтийском море, а музейные работники организуют веселые образовательные мероприятия.

Представители Lidl Lietuva также будут присутствовать на мероприятии, чтобы дать старт гонкам тюленьих именин. С 8 марта по 8 апреля Литовский морской музей и Lidl Lietuva предоставят имена жемайтийского происхождения в своих аккаунтах в Facebook.

18 мая в Центре реабилитации животных Балтийского моря при Литовском морском музее состоится главное событие кампании по имянаречению тюленят.