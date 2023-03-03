По данным главного комиссариата полиции Шяуляйского уезда, на ул. Жемайтес четырем избирателям предлагали проголосовать за указанное лицо, им обещали денежное вознаграждение в размере 5 евро.
По факту воспрепятствования осуществлению избирательного права начато досудебное расследование.
ELTA напоминает, что досрочное голосование на муниципальных выборах закончилось в четверг.
В день выборов – 5 марта – для выражения гражданской воли избирателей приглашают в свои избирательные участки, которые начнут работу в 7 час. утра и организуют голосование до 20 час. вечера.
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