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Полиция Таураге проводит расследование по подозрению в фальсификации данных о вакцинации от коронавируса, расследуют факт злоупотребления служебным положением и взяточничества.
Vakcinacija
Vakcinacija
© Shutterstock

Расследование было начато 4 ноября, когда поступила информация о том, что специалист Таурагского учреждения системы здравоохранения через посредников может брать деньги за фальсификацию данных о вакцинации от COVID-19 в системе www.esveikata.lt.

Подозревают, что в результате таких действий были попытки незаконного получения "паспорта возможностей".

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В деле восемь подозреваемых. Им назначены меры пресечения – письменная подписка о невыезде, у одного изъяли документы.

В октябре такие расследования были начаты в Каунасе, Вильнюсе и Пакруоисе.

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