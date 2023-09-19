В таблице рейтингов партий наступил штиль: лидирует СДПЛ, консерваторы – четвертые

Репрезентативный опрос населения Литвы, проведенный Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA в конце августа и начале сентября, показал, что если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, наибольшей поддержкой населения заручилась бы СДПЛ, за которую проголосовали бы 16,2% респондентов (в июне – 18,2%).
На втором месте в рейтинговой таблице по-прежнему находится Демократический союз "Во имя Литвы" с поддержкой 14% опрошенных (в июне – 14,6%), на третьем – ЛСКЗ, за который проголосовали бы 9,5% участников опроса общественного мнения (в июне – 9%).
Между тем крупнейшая правящая партия СО-ХДЛ с 9,3% голосов респондентов занимает четвертое место в рейтинговой таблице. В ходе июньского опроса в поддержку партии консерваторов высказался аналогичный процент респондентов.
За ними в рейтинговой таблице выстроились Движение либералов с поддержкой в 7,1% респондентов (в июне – 6,6%) и Партия труда с 5,6% голосов (в июне – 6,1%).
Еще 4 партии, согласно результатам последнего опроса, заручились бы поддержкой от 1% до 4% – это партия "Свобода и справедливость" (3,7%), Партия свободы (2,9%), Партия регионов Литвы (2,6%), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (2,2%) и "Союз народа и справедливости" (центристы, народники) (0,9%).
Таким образом, по сравнению с июньским опросом этого года, изменения в таблице партийных рейтингов минимальны.
По сравнению с результатами июньского опроса, на 6% уменьшилось количество граждан, положительно оценивающих министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса и публициста Андрюса Тапинаса.
Также за этот период сократилось количество тех, кто положительно оценивает бывшего президента Валдаса Адамкуса (на 5% пунктов) и временного представителя партии "Свобода и справедливость" Артураса Паулаускаса (на 4% пункта), а на 3% пункта уменьшилось количество респондентов, положительно оценивающих председателя СДПЛ Блинкявичюте, еврокомиссара Синкявичюса, лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса и лидера парламентской фракции Движения либералов Эугениюса Гентвиласа.
Как показал опрос населения, за последние 2 месяца подскочили рейтинги парламентария Альгирдаса Буткявичюса (на 6%) и председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лаурина Кащюнаса (на 5%).
Также на 4% выросла благосклонность граждан в отношении парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса, подвергшегося критике за свои антисемитские высказывания, и премьер-министра Ингриды Шимоните.
Оценки других политиков и общественных деятелей, за период от последнего опроса, не изменились или изменились минимально.
Опрос, проведенный в конце августа и начале сентября этого года, также показал, что взрослое население Литвы наиболее благосклонно относится к президентам.
Первое место в рейтинговой таблице занимает бывший президент В. Адамкус, которого положительно оценивают 77% опрошенных, отрицательно – 13%. Между тем, второе место в таблице занимает действующий глава государства Гитанас Науседа – с поддержкой 72% респондентов и 21% отрицательно настроенных участников опроса.
Бывший президент Даля Грибаускайте, занимавшая этот пост в течение двух сроков, находится на третьем месте – ее положительно оценивает 61%респондентов, а отрицательно – 31%.
Более благосклонно респонденты относятся к министру национальной обороны Арвидасу Анушаускасу (57% положительно, 27% отрицательно), председателю СДПЛ Вилии Блинкявичюте (56%, 35%), еврокомиссару Синкявичюсу (49%, 28%), общественнику Тапинасу (48%, 40%), адвокату Игнасу Вегеле (47%, 30%), депутату Жемайтайтису (46%, 36%), председателю Партии труда Андрюсу Мазуронису (42%, 37%) и председателю Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Кащюнасу (37%, 35%).
К остальным политикам и общественным деятелям население относится скорее отрицательно, чем благосклонно.