В таблице рейтингов партий наступил штиль: лидирует СДПЛ, консерваторы – четвертые

Репрезентативный опрос населения Литвы, проведенный Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA в конце августа и начале сентября, показал, что если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, наибольшей поддержкой населения заручилась бы СДПЛ, за которую проголосовали бы 16,2% респондентов (в июне – 18,2%).

На втором месте в рейтинговой таблице по-прежнему находится Демократический союз "Во имя Литвы" с поддержкой 14% опрошенных (в июне – 14,6%), на третьем – ЛСКЗ, за который проголосовали бы 9,5% участников опроса общественного мнения (в июне – 9%).

Между тем крупнейшая правящая партия СО-ХДЛ с 9,3% голосов респондентов занимает четвертое место в рейтинговой таблице. В ходе июньского опроса в поддержку партии консерваторов высказался аналогичный процент респондентов.

За ними в рейтинговой таблице выстроились Движение либералов с поддержкой в 7,1% респондентов (в июне – 6,6%) и Партия труда с 5,6% голосов (в июне – 6,1%).