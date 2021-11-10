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В среду премьер Литвы Ингнрида Шимоните посетит заставу в Капчаместисе, поскольку на границе с Беларусью было введено чрезвычайное положение (ЧП).
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

На этой заставе, находящейся в Лаздийском районе, премьер встретится с сотрудниками Службы охраны госграницы Литвы и с другим должностными лицами, сообщила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.

И. Шимоните отправится на границу после вступления в силу этой ночью чрезвычайного положения по причине сложной ситуации на границе с Беларусью в соседней Польше, где скопились тысячи нелегальных мигрантов.

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Представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сообщил во вторник BNS, что мигранты концентируются недалеко от пересечения белорусско-польской и белорусско-литовской границы. Премьер отправится на находящуюся на этой территории заставу.

Ситуация, по словам Г. Мишутиса, стала более наряженной, чем раньше, однако серьезных беспорядков не фиксируется.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. С начала августа, когда литовские пограничники получили право не впускать иностранцев из Беларуси в незаконных для пересечения границы метах, более 6 тыс. человек не попали в страну.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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