На этой заставе, находящейся в Лаздийском районе, премьер встретится с сотрудниками Службы охраны госграницы Литвы и с другим должностными лицами, сообщила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.

И. Шимоните отправится на границу после вступления в силу этой ночью чрезвычайного положения по причине сложной ситуации на границе с Беларусью в соседней Польше, где скопились тысячи нелегальных мигрантов.

Представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сообщил во вторник BNS, что мигранты концентируются недалеко от пересечения белорусско-польской и белорусско-литовской границы. Премьер отправится на находящуюся на этой территории заставу.

Ситуация, по словам Г. Мишутиса, стала более наряженной, чем раньше, однако серьезных беспорядков не фиксируется.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. С начала августа, когда литовские пограничники получили право не впускать иностранцев из Беларуси в незаконных для пересечения границы метах, более 6 тыс. человек не попали в страну.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.