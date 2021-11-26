В связи с ростом числа попыток мигрантов попасть в Литву в фурах могут быть закрыты погранпункты

"Мы видим новые случаи попыток въезда в Литву на грузовиках, поэтому было принято решение усилить контроль над транспортными средствами", - сказала министр журналистам в пятницу.

"Если мы увидим, что эти тенденции растут, мы действительно очень серьезно отнесемся к закрытию пограничных пунктов пропуска", - добавила она.

В четверг пограничники обнаружили четырех иракцев в грузовике, следовавшем из Беларуси в Италию. Мигранты были обнаружены в литовском Мединкай при досмотре грузовиков.

Статьи по теме: В прицепе приехавшего из Беларуси грузовика обнаружены четыре иракца

С начала августа, когда пограничникам было предоставлено право разворачивать мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу, более 7,4 тысячи человек не были впущены в Литву.

Незаконно попасть в Литву удалось почти 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в Литве объявлено чрезвычайное положение. Затем, когда большое количество мигрантов сосредоточилось а границе Беларуси с Польшей, Сейм также объявил чрезвычайное положение на приграничных территориях Литвы на месяц.