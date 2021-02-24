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В связи с хищением персональных данных после случая с CityBee в полицию Литвы обратились 169 лиц, пока нет данных о том, что похищенными данными воспользовались в преступной рамках деятельности, заявил заместитель генкомиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас.
В связи с похищенными данными после случая с CityBee в полицию обратились 169 лиц
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"В полицию обратились 169 лиц, которые информировали, что данные были похищены, но у нас нет информации о том, что с этими данными совершали преступную деятельность, использовали их для того, чтобы что-то взломать, присвоить деньги, средства", – сообщил в среду А. Паулаускас на заседании парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка.

Однако он признал, что "данные широко распространились, уже сегодня сделано несколько сотен копий этих баз данных, и это необратимый процесс". Полиция опасается, что опубликованные данные водительских удостоверений могут быть использованы для фальсификации водительских прав.

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Представитель полиции также подтвердил, что проверяются несколько версий от взлома до открытого свободного доступа к данным.

"Мы расследуем несколько версий, что был взлом, чтобы возможно оставить свободный доступ, есть и другие версии, которые по причине расследования я не могу публично комментировать, проводятся интенсивные следственные мероприятия", – заявил один из руководителей полиции.

В среду Комитет по вопросам права и правопорядка выяснял ситуацию с кражей клиентских данных каршеренговой платформы CityBee.

На минувшей неделе компания сообщила, что в руки хакеров попали и были преданы огласке личные данные почти 110 тыс. пользователей, которые зарегистрировались на платформе до 22 февраля 2018 года: имена, телефоны, личные коды, пароли, адреса электронной почти.

Полиция и другие службы расследуют случившееся.

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