В связи с похищенными данными после случая с CityBee в полицию обратились 169 лиц

"В полицию обратились 169 лиц, которые информировали, что данные были похищены, но у нас нет информации о том, что с этими данными совершали преступную деятельность, использовали их для того, чтобы что-то взломать, присвоить деньги, средства", – сообщил в среду А. Паулаускас на заседании парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка.

Однако он признал, что "данные широко распространились, уже сегодня сделано несколько сотен копий этих баз данных, и это необратимый процесс". Полиция опасается, что опубликованные данные водительских удостоверений могут быть использованы для фальсификации водительских прав.

Представитель полиции также подтвердил, что проверяются несколько версий от взлома до открытого свободного доступа к данным.

"Мы расследуем несколько версий, что был взлом, чтобы возможно оставить свободный доступ, есть и другие версии, которые по причине расследования я не могу публично комментировать, проводятся интенсивные следственные мероприятия", – заявил один из руководителей полиции.

В среду Комитет по вопросам права и правопорядка выяснял ситуацию с кражей клиентских данных каршеренговой платформы CityBee.

На минувшей неделе компания сообщила, что в руки хакеров попали и были преданы огласке личные данные почти 110 тыс. пользователей, которые зарегистрировались на платформе до 22 февраля 2018 года: имена, телефоны, личные коды, пароли, адреса электронной почти.

Полиция и другие службы расследуют случившееся.