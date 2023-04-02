В связи с подорожанием частных стоматологических услуг - очереди в поликлинике: по ценам уже догоняем другие страны

По словам директора клиники "Жальгирис" Линаса Залецкаса, после объявления о возможной регистрации места у хирургов были заполнены в тот же день. Это связано с тем, что желающих работать в государственной поликлинике нет.

"В настоящее время у нас работают 3 ортодонта, что в сумме составляет 1 штатную должность", — сказал Л. Залецкас.

Однако в Минздраве убеждены, что нехватка кадров — проблема только отдельных клиник.

"Мы не видим дефицита стоматологов в целом по стране. Эти цифры приема на учебу кажутся адекватными", - сказал вице-министр Министерства здравоохранения Ауримас Печкаускас.

В частных кабинетах недостатка в специалистах конечно нет, но цены там совсем другие. Поврежденный зуб обойдется вам примерно в 100 евро, более сложные процедуры еще дороже. Например, удаление зуба мудрости может стоить от 100 до 500 евро.

Правда, в Палате стоматологов утверждают, что цены в частной клинике тоже подняли минимально.

"На данный момент я не вижу каких-то очень больших скачков цен. Мы трепетно ​​относимся к потребителю, к нашим пациентам, мы не можем поднимать цены до потолка", — сказала руководитель Вильнюсского отделения Палаты стоматологов Ауристида Герлякене.

Однако, по словам экономиста, мы уже не можем утешаться тем фактом, что зарубежные стоматологи по-прежнему дороже, чем в Литве.

"Если посмотреть на более длительный период, например, за последние 10 лет, мы увидим, что услуги в Европе подорожали на 13 процентов, а в Литве — на 66 процентов. И это значительно более высокий рост, чем в других странах", - сказал экономист Альгирдас Барткус.

По данным Палаты стоматологов, стоматологические услуги подорожали на 5 процентов из-за инфляции. Однако это не уменьшило поток больных.

"Количество больных действительно не уменьшилось, их это не отпугнуло, судя по инфляции, которая была процентов 20, я думаю, что те 5 процентов действительно не слишком поялияли", - сказала А. Герлякене.

Экономист видит другие цифры - говорит, что стоматологические услуги подорожали не на 5 процентов, а почти на 10 процентов. И такое повышение началось до того, как началась инфляция.

"Ситуация с нашими стоматологами такова, что спрос действительно превышает предложение, везде очереди. Поэтому условия диктует поставщик услуг", - сказал А. Барткус.

По данным Департамента статистики, по сравнению с январем прошлого года стоматологические услуги в этом году подорожали более чем на 9 процентов. В 2022 году — почти на 8 процентов, а в 2021 году — на 4,5 процента.