В связи с движением колонны мигрантов в сторону Польши литовские пограничники передислоцируют силы

Как утверждает глава СОГГЛ Рустам Любаев, по данным различных источников на границе Беларуси с Польшей могут находиться от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне)- Кузница (на польской стороне), этой информацией мы уже располагали в выходные дни", – заявил Любаев в понедельник на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со Штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных в боевой готовности. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", – отметил он.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", – добавил глава СОГГЛ.

В социальных сетях распространяются видео из Беларуси, на которых видно, как большая колонна людей движется к границе с Польшей.

В этом году в Литву из Беларуси незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве объявлена экстремальная ситуация.