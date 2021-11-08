В связи с движением колонны мигрантов в сторону Польши литовские пограничники передислоцируют силы

Как утверждает глава СОГГЛ Рустам Любаев, по данным различных источников на границе Беларуси с Польшей могут находиться от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов.
"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне)- Кузница (на польской стороне), этой информацией мы уже располагали в выходные дни", – заявил Любаев в понедельник на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.
"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со Штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных в боевой готовности. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", – отметил он.
"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", – добавил глава СОГГЛ.
В социальных сетях распространяются видео из Беларуси, на которых видно, как большая колонна людей движется к границе с Польшей.
В этом году в Литву из Беларуси незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве объявлена экстремальная ситуация.
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