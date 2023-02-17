Инцидент произошел 1 января 2023 года рано утром. В тот день произошел конфликт между тремя мужчинами (2003, 1981 и 1990 г.р.) во время драки пострадал 32-летний мужчина, которого доставили в больницу. Пострадавший был пьян - 1,73 промилле.

Во время осмотра пациента между ним и персоналом больницы произошел конфликт, переросший в насилие.

Директор Кедайняйской больницы Эдита Вашкявичене сказала тогда, что нетрезвый и агрессивный пациент матерился, оскорблял работников больницы, а в коридоре сильно толкнул врача, которая не давала ему покинуть помещение и стал снимать инцидент на видео с помощью телефона, угрожая выложить видео в интернет.

Edita Vaškevičienė © Rinkos aikštė

На место происшествия приехала полиция, которая усмирила агрессивного мужчину.

4 января полиция начала расследование по факту нарушения общественного порядка (284 ст. УК ЛР).

По словам представителя Генпрокуратуры Таутвиле Меркелявичене, в скором времени дело будет передано в суд, который назначит наказание подозреваемому.

За такое нарушение 32-летнему каунасцу грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на два года. Мужчина ранее уже был судим.