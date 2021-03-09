"Когда мы задержали этого человека, он признался что сделал надписи прошлой ночью, он сказал, что приехал посмотреть, не стерты ли они, он намеревался их подправить", – рассказал сотрудник ДОР Раймондас Мейлунас.

Судья Вильнюсского участкового суда Вайда Синкявичене 9 марта продолжает рассматривать дело о клевете и нарушении общественного порядка, обвинения в котором предъявлены Вайткявичюсу.

Пострадавший в этом деле, сейчас уже экс-премьер Сквернялис. Он уже представил суду свою позицию, поэтому на заседании его интересы представлял адвокат.

На асфальте ул. Упес 10 июня 2020 г. появились надписи "дом вора" и "Сквернялис", а также нарисована стрелка.

"Старший по смене сообщил, что ему позвонили и сказали, что на дороге появились надписи", – рассказал охранник Эдгарас Угянскис. Он вместе с Мейлунасом поехал, чтобы осмотреть надписи. В это время работники компании Grindа пытались их стереть.

"Около часа ночи мы патрулировали местность и заметили в лесочке блеск отражателя, мы остановились, – рассказал Угянскас. – Мы вышли из машины и нашли велосипед, людей рядом не было. На велосипеде был рюкзак, а в нем два баллончика краски. В это время где-то в 50 м показался человек, он помахал нам. Он шел со стороны дома Сквернялиса. Мы поздоровались, он сказал, что велосипед его".

Документов у велосипедиста не было, поэтому вызвали полицию, чтобы установить его личность.

"Я увидел на перчатках мужчины краску, сказал об этом коллеге. Мужчина задрожал, – сказал Угянскас. – Мы спросили, не его ли увидим на видео с камер, установленных у дома Сквернялиса, он сознался, что это он писал на асфальте, а сейчас приехал посмотреть, не смыло ли их дождем, хотел обновить".

Мейлунас сказал, что, по словам задержанного, он хотел обратить внимание общества на асфальтированную улицу у дома Сквернялиса, это была форма протеста.

"Он сказал, что просвещает общество, что он располагает данными о том, что обществу говорят неправду, - сказал охранник. – Мы сказали, что есть другие способы доказать это. Однако он сказал, что выбрал этот, что понимает, какая его ждет ответственность".

Охранники передали задержанного полицейским, позже выяснилось, что его 7 ч незаконно продержали в комиссариате. Об этом в суде рассказала адвокат задержанного Довиле Мураускене.

Во вторник суд выслушал и свидетельства пожилого соседа Сквернялиса Адамаса Томашявичюса. Он сказал, что видел надписи, но не читал их, о том, что там написано, узнал по радио и телевидению.

Пенсионер был возмущен: "Только положили асфальт, а его портят, люди, что вы делаете?! Я не думал, что это сделал взрослый человек, думал дети мелом рисовали".

В деле есть и другие свидетели, включая супругу Сквернялиса. Сам Сквернялис на прошлом заседании сказал, что ему нанесен моральный ущерб. Он заверил, что обвинения незаконные, он ничего плохого не сделал.