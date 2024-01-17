В суде опрашивают подозреваемого в насилии над детьми Бартошявичюса

Бартошявичюс с адвокатом Олегом Шибковым прибыл на заседание суда. На этом заседании он дает свои показания.

Перед судом обвиняемый отказался что-либо комментировать журналистам.

"Обвиняемый Бартошявичюс не признает свою вину. Однако он согласился представить свою позицию и сделает это на следующем заседании суда", – сказала судья Йолита Гудялене в декабре.

Поскольку Бартошявичюса обвиняют в преступлениях против детей, слушания в суде закрытые.