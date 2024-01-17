В суде опрашивают подозреваемого в насилии над детьми Бартошявичюса

Бартошявичюс с адвокатом Олегом Шибковым прибыл на заседание суда. На этом заседании он дает свои показания.
Перед судом обвиняемый отказался что-либо комментировать журналистам.
"Обвиняемый Бартошявичюс не признает свою вину. Однако он согласился представить свою позицию и сделает это на следующем заседании суда", – сказала судья Йолита Гудялене в декабре.
Поскольку Бартошявичюса обвиняют в преступлениях против детей, слушания в суде закрытые.
Напомним, что расследование в отношении Бартошявичюса было завершено в конце июля. Дело о возможном сексуальном насилии над детьми уже передано в суд. Бартошявичюса подозревают в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), развращении лица младше 16 лет (4 эпизода) и нанесении легкого ущерба здоровью несовершеннолетнего лица (4 эпизода).