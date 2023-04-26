В суде начинается рассмотрение дела о беспорядках у парламента

Такого большого дела в литовских суда еще не было.

У входа в суд дежурит охрана, проверяют документы всех входящих.

В деле 136 томов. Дело рассматривает коллегия судей.

Напомним, что 10 августа 2021 года митинг против коронавирусных ограничений у здания парламента Литвы перерос в массовые беспорядки.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выезд из внутреннего двора. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые, в свою очередь, забросали полицейских камнями.

В полиции отмечают, что во время и после организованного митинга группа лиц "организовала и спровоцировала собрание людей для совершения публичного насилия, уничтожения имущества или иного нарушения общественного порядка", а в ходе беспорядков лица совершали насилие, уничтожали имущество, грубо нарушали общественный порядок, применили взрывчатку и оказали сопротивление сотрудникам полиции и Службы общественной безопасности.

Среди подозреваемых - экс-учитель литовского Астра-Геновайте Астраускайте, Антанас Кандротас, Арнольдас Мисюнас, Андрей Лобов и др.

За организацию беспорядков в соответствии с 283 ст. УК ЛР грозит лишение свободы до 6 лет, а за участие в беспорядках - арест или лишение свободы до 5 лет.

В начале октября сообщалось, что подозрения предъявлены 87 подозреваемым, а общая сумма гражданских исков превысило 92 000 евро. В целях обеспечения гражданских исков во время расследования к имуществу подозреваемых на сумму 173 900 евро применялись временные меры ограничения собственности.

К расследованию прилагается расследование публичных призывов к насильственному нарушению суверенитета Литвы, в ходе которого подозрения выдвигаются против одного лица.