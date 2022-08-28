В суд передано дело Рагельскиса из-за возможных насмешек над белорусами

По данным дела, в октябре 2020 г. Рагельскис у посольства, на ул. Миндауго в Вильнюсе, снимал себя и свои кривляния, снимал видео, на котором насмехался над группой людей и выложил это видео в социальную сеть. Также подозревают, что Рагельских насмехался над участниками акции протеста у посольства Беларуси и осквернил мемориал в память о погибших – портреты погибших от рук режима.
"Я по-литовски не понимаю, я не понимаю обвинения, я лучше понимаю по-русски, чем по-литовски", – сказал он на заседании суда по-русски, хотя со СМИ и другими людьми в зале заседания он говорил по-литовски.
Он заявил в суде, что является белорусом.
Судья Мирослав Гвоздович вызвал в зал переводчика. Судья обязал прокурора Мантаса Янушкявичюса перевести на русский язык обвинительный акт, как просил обвиняемый.
"Он должен знать, в чем его обвиняют", – заметил судья.
Прокурора такие действия Рагельскиса удивили.
"Он прекрасно владеет литовским, во время расследования в протоколах указано, что он знает литовский, переводчика он не требовал. Это манипуляции", – сказал прокурор.
Рагельскис сначала заявил, что ему не в той форме предоставили документы, потом сказал, что у него нет адвоката. На заседание суда с ним пришла работница Белорусской общины Галина Шиманович. Судья разрешил обвиняемому найти адвоката и перенес заседание на 26 сентября.
После окончания заседания Рагельскис снова заговорил по-литовски.
В 2020 году в Вильнюсе у посольства Беларуси люди протестовали против фальсификации выборов в соседней стране и насилия властей над жителями страны.
9 мая 2022 года Рагельскис был задержан около Антакальнисского кладбища за то, что он вступил в словесную перепалку с Олегом Шураевым, который пришел к кладбищу протестовать против войны России в Украине. Словесная перепалка переросла в конфликт.
По словам представителя полиции Рамунаса Матониса, задержанный Рагельскис мешал официальному мероприятию у кладбища, не выполнял законные требования полиции.
Рагельскиса в своем докладе об угрозах нацбезопасности страны упоминал Департамент госбезопасности Литвы. По данным разведки, этот человек "курирует антизападные и пророссийские статьи на платформе на литовском языке", сообщает Ldiena.lt.
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