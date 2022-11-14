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Дело 24-летнего гражданина Польши, перевозившего через границу нелегальных мигрантов, передано в Вильнюсский окружной суд, сообщила в понедельник Генеральная прокуратура Литвы.
В суд передано дело перевозившего нелегалов гражданина Польши
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным досудебного расследования, утром 22 июля этого года сотрудники Вильнюсского подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) пытались остановить для проверки грузовой микроавтобус Fiat Dukato с польскими регистрационными номерами в Швенченском районе.

Когда машина не остановилась, они начали ее преследовать. Маршрутка остановилась только после въезда в лес после получасовой напряженной погони. Молодой водитель выскочил из машины и убежал, но был задержан сотрудниками СОГГЛ.

Открыв заднюю дверь грузового отсека микроавтобуса, пограничники увидели сидящих на полу 28 человек. Выяснилось, что гражданин Польши незаконно перевозил в микроавтобусе иностранцев, нелегально пересекших государственную границу Литвы: 14 граждан Сирии, шестеро граждан Турции и восемь граждан Ирана.

На допросе водитель микроавтобуса заявил, что подобрал группу нелегальных мигрантов из условленного места на территории Литвы и согласился отвезти их в Польшу с целью заработка.

Он находится под арестом в ожидании приговора суда. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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