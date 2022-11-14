В суд передано дело перевозившего нелегалов гражданина Польши

По данным досудебного расследования, утром 22 июля этого года сотрудники Вильнюсского подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) пытались остановить для проверки грузовой микроавтобус Fiat Dukato с польскими регистрационными номерами в Швенченском районе.
Когда машина не остановилась, они начали ее преследовать. Маршрутка остановилась только после въезда в лес после получасовой напряженной погони. Молодой водитель выскочил из машины и убежал, но был задержан сотрудниками СОГГЛ.
Открыв заднюю дверь грузового отсека микроавтобуса, пограничники увидели сидящих на полу 28 человек. Выяснилось, что гражданин Польши незаконно перевозил в микроавтобусе иностранцев, нелегально пересекших государственную границу Литвы: 14 граждан Сирии, шестеро граждан Турции и восемь граждан Ирана.
На допросе водитель микроавтобуса заявил, что подобрал группу нелегальных мигрантов из условленного места на территории Литвы и согласился отвезти их в Польшу с целью заработка.
Он находится под арестом в ожидании приговора суда. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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