В суд передано дело о загрязнении Куршской косы предприятием Grigeo Klaipeda

"Подозреваемых в деле у нас было больше, 22 физических лица и одно юридическое, однако в силу определенных оснований восемь лиц были освобождены от уголовной ответственности", - сказала журналистам в понедельник прокурор Гина Скерсинските.
По словам прокурора, они освобождены от ответственности на основании поручительства или потому, что помогли в раскрытии обстоятельств преступного деяния.
В числе обвиняемых - главный акционер группы Grigeo Гинтаутас Пангонис и глава Grigeo Klaipeda Томас Эйкинас.
В деле предъявлены обвинения в злоупотреблениях, подлоге документов и распоряжении ими, а также в нарушении правил охраны окружающей среды.
Пангонис, Эйкинас и еще три прежних руководителя Grigeo Klaipeda обвиняются в том, что, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли служебным положением, систематически нарушали установленные правовыми актами правила охраны окружающей среды и подделывали документы.
Скерсинските ранее говорила, что ответственным за загрязнение лицам может грозить наказание до шести лет лишения свободы, а предприятию Grigeo Klaipeda грозит штраф в размере до 5 млн евро.
Департамент охраны окружающей среды в январе прошлого года также предъявил Клайпедской окружной прокуратуре гражданский иск на сумму более 48 млн евро о возмещении причиненного Grigeo Klaipeda окружающей среде имущественного ущерба. Иск передан в суд и рассматривается вместе с уголовным делом.
О загрязнении, допущенном Grigeo Klaipeda, стало известно в январе 2020 года - тогда прокуроры начали расследование.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Клайпедский окружной суд.
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