Прокуратура информировала, что расследование возглавлял прокурор Миндаугас Шукис.

4 декабря 2021 г. была подожжена рождественская елка на Ратушной площади в Каунасе. Ночью, в 1.40 ч., к ней на машине Mitsubishi ASX подъехал мужчина и облил ее горючей смесью (у него было два бачка по 5 л). Согласно расследованию, он поджег елку и уехал с места происшествия.

Было испорчено имущество, принадлежащее Каунасскому муниципалитету, нанесен ущерб на сумму больше 26 000 евро.

Мужчине была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, выяснилось, что он не может отвечать за свои действия и нуждается в лечении.

Врачи рекомендовали назначить ему принудительное лечение в специализированном стационаре – Рокишкской психиатрической больнице.