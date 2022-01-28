В суд передано дело о контрабанде сигарет, сумма неуплаченных налогов – 10 млн евро

Как информировала в пятницу Генпрокуратура, в переданном прокурором Гядгаудасом Норкунасом в Вильнюсский окружной суд деле о контрабанде сигарет и незаконном распоряжении подакцизными товарами в составе организованной группировки - четыре подозреваемых: два белоруса и два сотрудника таможни Литвы. Последние были отстранены от занимаемых должностей.
Как сообщает прокуратура, эти госслужащие также обвиняются в злоупотреблении служебным положением, а в результате их действий имущественный и неимущественный ущерб был причинен Евросоюзу и Литве. Согласно данным дела, из-за предположительно совершенных преступных деяний ЕС и Литве не было уплачено налогов на импорт в размере 9 млн 773 тыс. евро.
Согласно данным проведенного криминалистами таможни исследования, контрафактные белорусские сигареты доставлялись фурами в очень больших количествах в Литву из Беларуси в конце 2019 года.
Загруженные в Беларуси в прицепы грузовиков сигареты завозились в Литву через пункт пропуска Шальчининкай. Имитировалось таможенное оформление груза с указанием, что якобы транспортируются палеты, но грузы не подвергались таможенному контролю.
По данным расследования, так в Литву было пропущено 4 фуры с прицепами-платформами и на территорию ЕС было завезено более 3 миллионов пачек сигарет.
Бывшие литовские должностные лица обвиняются в незаконных действиях, которыми они сняли препятствия и создали условия для перевозки контрабанды, незаконного распоряжения подакцизными товарами.
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