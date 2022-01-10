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Вильнюсская окружная прокуратура завершила расследование и передала в суд дело о беспорядках в бывшем лагере мигрантов в Руднинкай (Шальчининский район).
Neramumai Rūdninkų poligone
Neramumai Rūdninkų poligone

Дело в конце декабря было передано для расследования Шальчининской палате Вильнюсского регионального уездного суда, заявил в понедельник BNS контролировавший расследование прокурор Томас Чяпелёнис.

Из-за беспорядков в Руднинкай обвинения предъявлены трем гражданам Ирака, они до суда содержатся в Каунасском следственном изоляторе.

"Совершали преступление, пытаясь сбежать, кто гарантирует, что они опять не попытаются", - высказался прокурор о необходимости именно такой меры пресечения.

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Он отметил, что нелегальные мигранты дали показания, однако своей вины не признали.

Вечером 10 августа прошлого года на полигоне в Руднинкай начались беспорядки - мигранты начали ломать забор. На помощь были вызваны полицейские и сотрудники Службы общественного порядка (СОП) Литвы, а также вертолет погранслужбы.

В прошлом году на полигоне в Руднинкай был создан временный лагерь мигрантов, в котором разместили 800 иностранцев, нелегально перешедших границу с Беларусью. В сентябре они были распределены по другим лагерям.

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