В суд передано дело мужчины, обвиняемого в убийстве своей жены в машине

Убийство было совершено 16 августа 2021 г. после обеда на перекрестке ул. Швитригайкой и Кауно в машине BMW X3.

Мужчина 1964 г.р. в 14.48 ч. позвонил по Единому номеру помощи 112 и сообщил что убил свою жену. Он сказал, что хочет сознаться и сдать оружие.

На этой неделе правоохрана завершила расследование, прокуроры составили обвинительный акт и передали дело в Вильнюсский окружной суд.

57-летнего вильнюсца обвиняют не только в убийстве супруги, но и в незаконном хранении патронов – во время обыска у него дома были обнаружены нелегальные патроны для охотничьего ружья.

"Мужчина ранее не был судим, он признает свою вину", – сказала Delfi представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Сразу после убийства подозреваемый был задержан, однако потом был освобожден из-под ареста. Ему назначили меру пресечения в виде залога в 15 000 евро и интенсивного контроля.