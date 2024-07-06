2024.07.06 12:15

В субботу вильнюсский общественный транспорт будет бесплатным

 
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Eismas
Eismas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Муниципальное предприятие „Услуги сообщения“ (JUDU) приглашает праздновать 6 июля – на мероприятия будет везти бесплатный общественный транспорт, пишет портал madeinvilnius.lt.

Как меняется движение транспорта 6 июля?

6 июля во время шествия участников Праздника песни в 14–20 ч. изменятся трассы и расписания автобусов 10, 11, 33, 89 маршрутов, а с 16 до 20 ч. изменятся трассы и расписания 1G, 3G, 21, 22, 53, 73, 123 автобусов и 2, 4, 6, 7, 12, 17 троллейбусов. В день шествия не будут курсировать 1, 3 и 10 троллейбусы.

После мероприятия „Чтобы пуща зеленела“ в парке Вингис автобусы будут ездить с остановки „Парк Вингис“. Эти специальные автобусы будут курсировать каждые 4–12 минут, некоторые с интервалом в 25 минут. Кроме того, 7 и 12 троллейбусы будут курсировать чаще и дольше.

Участникам и зрителям, которые из парка Вингиса будут ехать в Юстинишкес, Пашилайчай и на Вокзал на 7 троллейбусе, рекомендуется ехать с остановки „Латвю“, на ул. Кястучё. Тем, кто отправится в сторону Жирмунай на 12 троллейбусе, рекомендуется ехать с остановки „Гярои Вильтис“, на проспекте Саванорю.

Напомним, что общественный транспорт 6 июля будет курсировать до 3 ч. ночи.

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