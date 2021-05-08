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В субботу оставалось 100 доз вакцины AstraZeneca, поэтому советник мэра столицы Каролис Жукаускас призвал ехать в Litexpo всех желающих привиться. Вскоре сообщили, что все дозы были использованы. Это зафиксировал и фотограф Delfi.
В субботу вечером в Litexpo пригласили всех желающих привиться, 100 доз быстро расхватали
© DELFI / Orestas Gurevičius

"СРОЧНО: вакцина для всех желающих! Центр вакцинации Litexpo сегодня уже закончил принимать записанных, но осталось почти 100 доз AstraZeneca, мы не можем их выбросить (а остались они из-за хаоса и проблем с регистрация).

Все желающие – приезжайте в Litexpo СЕЙЧАС, до 21 ч. там будут прививать всех желающих. Возраст СТАРШЕ 18 ЛЕТ.

Имейте в виду, что доз всего 100, если будет больше людей, мне сообщат, я дополню сообщение.

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Предлагайте друзьям, детям, еще есть свободные дозы. Приезжайте, чтобы не пришлось вылить ни капли", – писал в Facebook Жукаускас.

Через несколько минут он сообщил, что все места уже заполнены: "Если вы в пути, то поворачивайте назад, ждите следующего раза или своей очереди".

Около 21 ч. у входа в центр вакцинации стояла большая очередь.

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