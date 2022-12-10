Ярмарку организует Lietuvos Junior Achievement. На ярмарке впервые представят новые компании, которые действуют в школах – учебный бизнес школьников.
В этом году на выставке в LITEXPO можно будет увидеть продукцию 130 компаний – это около 500 школьников.
Посещение мероприятия бесплатное, однако надо регистрироваться.
Глава Lietuvos Junior Achievement (LJA) Анджелика Рустейкене рассказала, что участники программы accelerator_x начали свой бизнес в начале этого года, а сейчас они уже могут предложить свою продукцию, как услуги, так и вещи, технологические решения. Большинству участников выставки еще нет 18 лет.
В этом году рождественская ярмарка международная, в ней принимают участие и несколько команд из Украины. В состав этих команд входят живущие в Литве молодые украинцы из проекта UPLIFT (осуществляется вместе с "ЮНИСЕФ").
Например, новая компания Waves представит комиссии и посетителям выставки свою платформу для поиска первой работы подростками 14–18 лет. Команда вильнюсской школы Gravitacija представит идею по сохранению безопасного окружения, доверия друзьям.
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