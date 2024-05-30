2024.05.30 09:38

В субботу в Вильнюсе состоится Фестиваль холодного борща

 
ru.DELFI.lt
Pink Soup Fest /Foto: Go Vilnius
Pink Soup Fest /Foto: Go Vilnius

В субботу, 1 июня, вильнюсцев и гостей столицы ждет второй Фестиваль холодного борща (Vilnius Pink Soup Fest). Все участников ждет масса бесплатных мероприятий: каток у бастиона, рекордный стол с холодным борщом, конкурс на лучший костюм, зоны для детей, выступления известных музыкантов, а с 18 ч. – марафон официантов (участник, который быстрее пробежит 600 м, не расплескав холодный борщ, получит приз, регистрация до 30 мая), пишет портал madeinvilnius.lt.

Марафон официантов состоится на отрезке от костела Св. Екатерины до Ратушной площади.

Розовый марафон пройдет в Старом городе, большая часть мероприятий будет проходить около рынка Тимо, но разные развлечения ждут и в других местах. Участники фестиваля могут принять участие в экскурсии, идя вброд по Вильняле, посетить музеи и галереи, участвовать в розовом пикнике Pink Picnic на поляне поместья в Воке. В Парке прудов состоится 6-часовой перформанс Моники Дирсите "Корни" (Roots), oа вечером ждет концерт на Ратушной площади.

План
Рынок Тимо
11:00–17:00
11:00 начало, открытие катков (около Тимо и в Парке прудов)
12:00 – 18:00 перформанс Roots (Парк прудов)
13:00 Рекорд холодного борща (ул. Аукштайчу)

Сквер Станислава Монюшко (рядом с костелом Св. Екатерины)
17:00–18:00
17:00–18:00 регистрация участников марафона официантов
18:00 старт

Ратушная площадь
16:30–22:00
16:30–18:30 выступление групп Frizz, Pupkyte, Imbieras и Eiktubaiktu
18:30 финиш марафона
18:30–19:30 Antikvariniai Kašpirovskio dantys
19:30–20:00 награждение победителя марафона и конкурса на лучший костюм
20:00–21:00 Saulės kliošas
21:00–22:00 Gamka

Розовая улица Стиклю
07:00–00:00 В это время улица Стиклю будет розовой

Розовый мост
11:00-17:00 Мост холодного борща, ул. Ужупё, 7, Вильнюс

Розовая остановка
29 мая-2 июня, на ул. Диджёи, 5 появится розовая остановка, где можно посидеть и отдохнуть.

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