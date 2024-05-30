В субботу в Вильнюсе состоится Фестиваль холодного борща

Розовый марафон пройдет в Старом городе, большая часть мероприятий будет проходить около рынка Тимо, но разные развлечения ждут и в других местах. Участники фестиваля могут принять участие в экскурсии, идя вброд по Вильняле, посетить музеи и галереи, участвовать в розовом пикнике Pink Picnic на поляне поместья в Воке. В Парке прудов состоится 6-часовой перформанс Моники Дирсите "Корни" (Roots), oа вечером ждет концерт на Ратушной площади.