В субботу в Вильнюсе состоится Фестиваль холодного борща

Марафон официантов состоится на отрезке от костела Св. Екатерины до Ратушной площади.
Розовый марафон пройдет в Старом городе, большая часть мероприятий будет проходить около рынка Тимо, но разные развлечения ждут и в других местах. Участники фестиваля могут принять участие в экскурсии, идя вброд по Вильняле, посетить музеи и галереи, участвовать в розовом пикнике Pink Picnic на поляне поместья в Воке. В Парке прудов состоится 6-часовой перформанс Моники Дирсите "Корни" (Roots), oа вечером ждет концерт на Ратушной площади.
План
Рынок Тимо
11:00–17:00
11:00 начало, открытие катков (около Тимо и в Парке прудов)
12:00 – 18:00 перформанс Roots (Парк прудов)
13:00 Рекорд холодного борща (ул. Аукштайчу)
Сквер Станислава Монюшко (рядом с костелом Св. Екатерины)
17:00–18:00
17:00–18:00 регистрация участников марафона официантов
18:00 старт
Ратушная площадь
16:30–22:00
16:30–18:30 выступление групп Frizz, Pupkyte, Imbieras и Eiktubaiktu
18:30 финиш марафона
18:30–19:30 Antikvariniai Kašpirovskio dantys
19:30–20:00 награждение победителя марафона и конкурса на лучший костюм
20:00–21:00 Saulės kliošas
21:00–22:00 Gamka
Розовая улица Стиклю
07:00–00:00 В это время улица Стиклю будет розовой
Розовый мост
11:00-17:00 Мост холодного борща, ул. Ужупё, 7, Вильнюс
Розовая остановка
29 мая-2 июня, на ул. Диджёи, 5 появится розовая остановка, где можно посидеть и отдохнуть.