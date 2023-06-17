В субботу в Вильнюсе прошел фестиваль НАТО

В субботу жители и гости столицы могли увидеть военную технику и оружие, которое используют союзники Литвы по НАТО, размещенные в нашей стране.
Около Белого моста были и военные стран НАТО.
Вильнюсцы могли увидеть военную технику американского батальона – танк Abrams и бронированную машину пехоты Bradley. Кроме того, можно будет увидеть танк Leopard 2, боевую машину пехоты Marder, транспортер Patria и разведывательную машину Fennek.
Литовская армия представила боевую машину пехоты "Волк", самоходную гаубицу PzH 2000, бронированный внедорожник JLTV, передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и др. военную технику.
По словам организаторов, каждый из участников мероприятия мог пообщаться с военными, осмотреть технику и экипировку.
Фестиваль "Сильны, потому что едины!" начался с шествия с флагами Литвы и НАТО по Белому мосту и выступления пилотажной группы ANBO.
В конце мероприятия над Белым мостом пролетели и истребители миссии НАТО - португальские F-16.
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