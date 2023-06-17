В субботу в Вильнюсе проходит фестиваль НАТО, ждет масса бесплатных мероприятий

В субботу жители и гости столицы смогут увидеть военную технику и оружие, которое используют союзники Литвы по НАТО, размещенные в нашей стране.

Около Белого моста будут и военные стран НАТО.

Вильнюсцы смогут увидеть военную технику американского батальона – танк Abrams и бронированную машину пехоты Bradley. Кроме того, можно будет увидеть танк Leopard 2, боевую машину пехоты Marder, транспортер Patria и разведывательную машину Fennek.

Литовская армия представит боевую машину пехоты "Волк", самоходную гаубицу PzH 2000, бронированный внедорожник JLTV, передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и др. военную технику.

По словам организаторов, каждый из участников мероприятия сможет пообщаться с военными, осмотреть технику и экипировку.

Фестиваль "Сильны, потому что едины!" начался с шествия с флагами Литвы и НАТО по Белому мосту и выступления пилотажной группы ANBO.

В конце мероприятия над Белым мостом пролетят и истребители миссии НАТО - португальские F-16.