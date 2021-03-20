"Рождественские елки вернулись в свою среду произрастания. Интересно представить, как этот лес будет выглядеть через 30 лет, когда мы со своими детьми сможем сюда приехать и полюбоваться им", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, посадив елку.
По словам мэра, вильнюсцы - очень сознательные люди, поэтому и родилась эта идея. До обеда в лесу посадили около 20 елок.
По словам егеря Раймундаса Эреминаса, после посадки елки надо хорошо притоптать землю, чтобы не осталось воздуха и хорошо полить. Сейчас, по его словам, самое время для посадки хвойных деревьев.
В Рождественский лес можно приезжать и сажать деревья еще целую неделю. Конечно, не все деревья приживутся, но надо попробовать. Места для посадки деревьев обозначены деревянными колышками.
Посадившие елки вильнюсцы сказали, что будут приезжать сюда и навещать посаженные деревья.
Перед посадкой важно убедиться, что дерево находится в хорошем состоянии – если хвоя осыпается, дерево не приживется.
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