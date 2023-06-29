В субботу в столице состоится шествие Vilnius Pride, ждут ограничения

Организаторы мероприятия ассоциация Trans Autonomija и инициативная группа Demonstruokimės.

"Представители общины ЛГБТ переживают не только глобальные, но и локальные кризисы, рост цен на продукты, аренду, проживание, а также дискриминацию, юридическую неопределенность, оспаривание самоосознания. Из года в год ситуация в Литве практически не меняется, а наши голоса, если говорить о частной жизни – никто не слышит", – сказал организаторы Vilnius Pride 2023.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что выдано разрешение на проведение шествия с участием до 5000 человек. Шествие состоится с 12 до 16 ч.

Во время шествия в городе ждут ограничения движения. О безопасности участников позаботиться полиция.