В субботу в столице состоится шествие Vilnius Pride, ждут ограничения

Организаторы мероприятия ассоциация Trans Autonomija и инициативная группа Demonstruokimės.
"Представители общины ЛГБТ переживают не только глобальные, но и локальные кризисы, рост цен на продукты, аренду, проживание, а также дискриминацию, юридическую неопределенность, оспаривание самоосознания. Из года в год ситуация в Литве практически не меняется, а наши голоса, если говорить о частной жизни – никто не слышит", – сказал организаторы Vilnius Pride 2023.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что выдано разрешение на проведение шествия с участием до 5000 человек. Шествие состоится с 12 до 16 ч.
Во время шествия в городе ждут ограничения движения. О безопасности участников позаботиться полиция.
"Во время каждого мероприятия в городе дежурит полиция, число стражей порядка зависит от характера мероприятия и численности участников. Сколько будет полицейских в субботу, не будем указывать, но их будет достаточно для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности как участников, так и общества", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.