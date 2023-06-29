29 июня 2023 г. 11:39

В субботу в столице состоится шествие Vilnius Pride, ждут ограничения

 
ELTA
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

В субботу в Вильнюсе состоится шествие общины ЛГБТ "Vilnius Pride 2023: мы еще ходим". Участники акции во время мероприятия поднимут вопросы юридической и медицинской смены пола, права на заключение брака, партнерства, усыновления. Будет идти речь и о цензуре, введенной для несовершеннолетних, чтобы защитить их от негативной информации.

Организаторы мероприятия ассоциация Trans Autonomija и инициативная группа Demonstruokimės.

"Представители общины ЛГБТ переживают не только глобальные, но и локальные кризисы, рост цен на продукты, аренду, проживание, а также дискриминацию, юридическую неопределенность, оспаривание самоосознания. Из года в год ситуация в Литве практически не меняется, а наши голоса, если говорить о частной жизни – никто не слышит", – сказал организаторы Vilnius Pride 2023.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что выдано разрешение на проведение шествия с участием до 5000 человек. Шествие состоится с 12 до 16 ч.

Во время шествия в городе ждут ограничения движения. О безопасности участников позаботиться полиция.

"Во время каждого мероприятия в городе дежурит полиция, число стражей порядка зависит от характера мероприятия и численности участников. Сколько будет полицейских в субботу, не будем указывать, но их будет достаточно для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности как участников, так и общества", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.

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