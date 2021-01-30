В субботу в парке Вингис собралось много людей, около кафе появилась крытая терраса

Жительница Вильнюса Кристина сделала снимок, на котором видно, что на террасе у столиков собираются люди и пьют кофе. На террасе горит свет, стоят обогреватели.

В Литве действует карантин, поэтому все кафе могут продавать еду только на вынос. Работница кафе по телефону сказала, что терраса была оборудована по инициативе самого заведения, а еду и напитки они продают на вынос.

"Люди могут пить кофе на лавочках в парке, но удобнее это сделать на теплой террасе", – сказала собеседница. Она заверила, что все требования безопасности на террасе соблюдены, включая дистанцию между столиками.

Представители полиции сказали, что им об этом кафе не сообщали. Если бы поступила жалоба, то полиция выясняла бы, можно ли во время карантина находится в такой террасе.

Напомним, что карантин в Литве продлен до 28 февраля. Во время карантина еду кафе и рестораны могут продавать только на вынос.

Delfi недавно писал о том, что в Клайпеде был оштрафован владелец пекарни, который разрешил клиентам сесть за столик на улице и дал им тарелку, чтобы можно было положить еду.