В субботу в Литве воздух прогреется до 16 градусов

Днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла, однако ожидается ветер - местами порывы ветра составят 15-17 м/с.
В воскресенье над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет резкие перемены погоды. В ночь на воскресенье пойдет дождь. На юго-западе страны порывы ветра достигнут 15 м/с. Температура воздуха составит 0-4 градуса тепла. Днем прогнозируют кратковременные дожди и неприятный сильный ветер. Воздух в этот день прогреется всего до 5-10 градусов.
В понедельник будет прохладно, возможны кратковременные дожди.
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