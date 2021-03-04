"Галереи и музеи уже давно закрыты, нет возможности для распространения искусства, его реализации, презентации творческих проектов. Введенные правительством разрешения дают возможность открыться только галереи, в которых есть магазины, вскоре откроются и экспозиции, но только на свежем воздухе. Музеи и галереи не являются местом скопления людей, поэтому их закрытие удивляет.
Мы считаем, что это большая утрата не только для художников, но и для жителей", – сказано в сообщении.
Организаторы инициативы - Кристина Алсите, Аделе-Лепа Каунайте и Года Лукайте. Они призывают деятелей искусства встретиться у Острых ворот, принести свои картины и пойти в сторону Кафедральной площади, чтобы выразить свою позицию в этом вопросе.
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