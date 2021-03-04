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В социальной сети Facebook появилась информация о том, что в субботу пройдет мирный протест представителей сектора культуры и искусства. Цель акции - обратить внимание на недоступность профессионального искусства для общества во время карантина, несмотря на то, что вполне можно обеспечить безопасность.
Vilniaus galerijų savaitgalis
Vilniaus galerijų savaitgalis
© Lauryno Skeisgielos nuotr.

"Галереи и музеи уже давно закрыты, нет возможности для распространения искусства, его реализации, презентации творческих проектов. Введенные правительством разрешения дают возможность открыться только галереи, в которых есть магазины, вскоре откроются и экспозиции, но только на свежем воздухе. Музеи и галереи не являются местом скопления людей, поэтому их закрытие удивляет.

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Мы считаем, что это большая утрата не только для художников, но и для жителей", – сказано в сообщении.

Организаторы инициативы - Кристина Алсите, Аделе-Лепа Каунайте и Года Лукайте. Они призывают деятелей искусства встретиться у Острых ворот, принести свои картины и пойти в сторону Кафедральной площади, чтобы выразить свою позицию в этом вопросе.

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