В субботу в Кярнаве собрались тысячи людей, чтобы увидеть рыцарские поединки

Во время фестиваля его участники могут познакомиться со средневековыми ремеслами, творчеством, военным делом, образом жизни, материальным и культурным наследием.



На VII фестиваль экспериментальной археологии приехали участники из Минска - они познакомили с музыкальными инструментами из костей и рассказали, как делали волынки, гости из Калининграда представили двор племени пруссов, французы - двор кельтского племени, стрельбу из арбалетов представили шведы, древнее военное дело представил клуб Svinfülken из Москвы, роговую музыку представили немцы, стоянку охотников каменного века привезли поляки, выступал оркестр архаической музыки из Минска Stary Olsa.