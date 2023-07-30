В субботу в Балтийском море тонули белорусы и литовцы

В Балтийском море тонули двое граждан Беларуси и двое литовцев.

Сначала тонули 18-летний юноша и его мать, приехавшие на море из Минска, позже спасали 12-летнюю клайпедчанку, которая пришла к морю с бабушкой.

"Самое неприятное, что и наши граждане и приезжие не обращают внимание на знаки "Яма" и "Купаться запрещено". Они купались там, где отбойное течение уносит в море", – сказал заместитель директора Klaipėdos paplūdimiai Александрас Сиакки.

По его словам, если бы не молниеносная реакция спасателей, то ситуация была бы печальной.

"Бабушка 12-летней девочки рассказала, что следила за купавшейся в море внучкой, и лишь на мгновение отвела взгляд, а в это время течение унесло девочку в море. Это хороший пример - нельзя оставлять детей в море одних. К счастью все закончилось хорошо", – заметил Сиакки.

Белорусам потребовалась помощь врачей, к счастью, все обошлось.

В субботу спасатели помогали выбраться из ямы и другим отдыхающим.