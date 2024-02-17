В субботу погода будет неприятной, однако в воскресенье появится солнце

До обеда будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, потом он сменится на западный и северо-западный, скорость ветра 9-14 м/с, местами до 15-17 м/с. Днем будет 3-8 градусов тепла, но после обеда похолодает.

В ночь на воскресенье циклон уйдет, с запада усилится антициклон. В первой половине ночи еще будет пасмурно, местами возможны смешанные осадки, позже облака рассеются, небо станет ясным, осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра 7-12 м/с, к утру ветер успокоится. Ночью будет 1-6 градусов мороза, гололед.

В воскресенье днем погоду обусловит антициклон, облаков будет немного, большую часть дня будет светить солнце, только к вечеру на западе увеличится облачность. Осадков в этот день не ожидается. Будет дуть несильный ветер, 5-10 м/с. Днем будет от 1 градуса мороза на северо-востоке до 4 градусов тепла на юго-западе страны.