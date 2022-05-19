В субботу по всей Литве пройдут дни уличной музыки

В этом году День уличной музыки будет посвящен Украине.
По словам организатора мероприятия Виктории Мамонтовайте, такое решение приняли, чтобы поддержать Украину в борьбе за свободу.
"Мы не должны останавливаться, мы должны всеми силами поддержать жителей Украины, которые борются за свою свободу. Больно видеть, как безжалостно уничтожают великий народ", – заметила она.
Она сказала, что День уличной музыки был важен и для Украины, в нем участвовали 60 городов этой страны, поэтому есть надежда, что в празднике примут участие и украинские музыканты, находящиеся в Литве.
21 мая на улицы могут выйти все играющие на музыкальных инструментах - и профессионалы и любители, неважно, какая музыка им нравится - рок, классическая или популярная.
18 мая во дворике Downtown Forest Hostel & Camping состоялся концерт в помощь Украине "В одном ритме с Украиной", подготовив почву к Дню уличной музыки.
18 мая на сцене можно было увидеть Андрюса Мамонтоваса, Бенаса Александравичюса, Домантаса Разаускаса и Fused trio д Timid Kooky.
Вырученные деньги будут переданы украинской неправительственной организации Лoгістичний Штаб.
Выручка от продаж смециальных маек GMD – START MUSIC, END WAR, также пойдет этой организации.
Начало праздника в Вильнюсе - 12 ч.
Карту с мероприятиями можно найти на сайте GMD или в бесплатном приложении #walk15.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Доходы 940 евро в месяц и не надо работать: в Литве выгодно быть безработным?
В Литве уровень безработицы составляет 10%. Однако не...
Эти данные удивят многих: какая часть литовского общества заблуждается в причинах войны в Украине
Казалось бы очевидно, но не для всех, – по тому, какая...
В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом
В литовской Паланге не осталось обелиска с советской...
В Каннах – мировая премьера фильма Кведаравичюса "Мариуполь 2"
В рамках Каннского кинофестиваля в четверг состоится...
В субботу по всей Литве пройдут дни уличной музыки
В литовские города возвращается День уличной музыки (...